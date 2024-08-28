قرارات رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للحركة

أسم القرار و بدء العمل به .

يسمى هذا القرار بقرار إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .

عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/5 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012م، أصدر القرار الآتي نصه :

يعاد تشكيل المكتب التنفيذي من الآتية أسماؤهم كل قرين أسمه :