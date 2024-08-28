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قرارات رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي للحركة
حركة العدل و المساواة السودانية
قرارات رئيس الحركة
قرار رقم ( 9 ) لسنة 2024م
أسم القرار و بدء العمل به .
يسمى هذا القرار بقرار إعادة تشكيل المكتب التنفيذي ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
عملاً بالسلطات المخولة لرئيس الحركة بموجب المادة 4/4/ت/5 من النظام الأساسي للحركة تعديل عام 2012م، أصدر القرار الآتي نصه :
يعاد تشكيل المكتب التنفيذي من الآتية أسماؤهم كل قرين أسمه :
أولاً : مستشارو الرئيس:
1- مستشار الشئون السياسية بابكر حسن حمدين؛
2- مستشار الشئون القانونية و العدلية
أبوبكر احمد أبوبكر القاضي؛
3- مستشار الشئون الاقتصادية بشارة سليمان نور؛
4- مستشار الشئون الأعلامية محجوب حسين ابراهيم؛
5- مستشار الشئون الأمنية د. عبدالعزيز نور عشر؛
6- مستشار الشئون الأهلية و علاقات المجتمع
ابراهيم الماظ دينق؛
7- مستشار الحكم الفدرالي د. زكريا محمد علي عبدالرحمن؛
8- مستشار التعليم العالي و البحث العلمي
البروفيسير محمود ابكر سليمان.
ثانياً : أمناء الأمانات التنفيذية:
1- أمانة العاصمة القومية استاذ احمد ادم بخيت؛
2- أمانة أقليم دارفور أبوبكر حامد نور؛
3- أمانة أقليم كردفان محمود ادم حسب الله؛
4- أمانة أقليم الأوسط سفيان النعمة البشير العوض؛
5- أمانة الإقليم الشمالي عبدالحفيظ محمد احمد كدقري؛
6- أمانة الشئون السياسية معتصم أحمد صالح؛
7- أمانة شئون الرئاسة سيف الدولة سعيد كوكو؛
8- أمانة العلاقات الخارجية البروفيسير عبدالله عثمان التوم؛
9- أمانة المكاتب الخارجية عبدالحافظ عبدالرحمن محمد؛
10- أمانة الشئون المالية يعقوب عبدالنبي عبدالكريم؛
11- أمانة التخطيط الأستراتيجي محمود ادم محمود؛
12- أمانة الأعلام د. محمد زكريا فرج الله؛
13- أمانة الشئون العدلية و حقوق الأنسان
بحر الدين نورين عبدالله برقو؛
14- أمانة الشئون الإنسانية آمنة صالح الطاهر؛
15- أمانة الشباب و الطلاب محمد عثمان موسى محمد؛
16- أمانة المرأة و الطفل هاله عبدالعزيز سليمان؛
17- أمانة الشئون الأجتماعية التوم حامد توتو؛
18- أمانة الأمن والمخابرات الجنرال عبدالكريم شلوي؛
19- أمانة التنظيم و الأدارة نقد الله خليل احمد؛
20-أمانة التعمير و التنمية د. محمد علي مصطفى؛
21- أمانة التفاوض و السلام المرضي أبو القاسم مختار؛
22- أمانة التدريب عامر اللكة كوكو النور؛
23-أمانة الشئون الثقافية محمدين محمد اسحق؛
24-أمانة الحكم الفدرالي سيف مساعد الخوجلي؛
25- أمانة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسير الهادي ادم محمد؛
26- أمانة النازحين و اللاجئين حكمة ابراهيم عطية؛
27-أمانة الشئون الصحية د. البارودي مصطفى فاشر؛
28- أمانة شون الرحل و الرعاة ضحية مسار موسى؛
29- أمانة الأستثمار العمدة ادم خاطر احمد.
ثالثاً : نواب أمناء الأمانات التنفيذية:
1- أمانة الشئون السياسية يس محمد ادم؛
2- أمانة شئون الرئاسة محجوب حسن جلال الدين؛
3- أمانة العلاقات الخارجية سيد شريف جار النبي؛
4- أمانة المكاتب الخارجية شاكر محمد ادريس عبدالرسول؛
5- أمانة الشئون المالية عبدالناصر تيراب؛
6- أمانة الأعلام حسن ابراهيم فضل؛
7- أمانة الشئون الانسانية ادريس محمود لقمة؛
8- أمانة الشئون الأجتماعية ادم سابو حربي؛
9- أمانة الأمن والمخابرات صلاح محمد احمد؛
10- أمانة التنظيم و الأدارة
د. محمد يوسف ابراهيم؛
11- أمانة التعمير و التنمية ناصر عبدالفراج عبدالرسول؛
12- أمانة التفاوض و السلام أحمد علي محمد عبدالله ( قلم)؛
13- أمانة التدريب
ادم ابكر عيسى؛
14- أمانة الشئون الثقافية لبنى حمد حسب الجابو؛
15- أمانة الحكم الفدرالي د. زينب الفكي عوض الله؛
16- أمانة التعليم العالي والبحث العلمي
د. رمانة عمر عبدالله؛
17- أمانة الطاقة التعدين احمد محمد زين؛
18- أمانة النازحين و اللاجئين يحي ادم يحي؛
19-أمانة الشئون الصحية
د. ايثار خليل ابراهيم؛
20- أمانة شون الرحل و الرعاة عبدالله فضل الله احمد أبو أيمن؛
21- أمانة الأستثمار
محمد عبدالله عمر ( شمو)؛
22- أمانة الفئات محجوب الجزولي عز العرب.
رابعاً : أعضاء بالمكتب التنفيذي:
1- محجوب عبدالرحمن؛
2- محمد اسحق ابكر ( ايفا ).
على أجهزة الحركة وضع هذا القرار موضع التنفيذ .
صدر تحت توقيعي و ختمي يوم الأثنين الموافق 26 من شهر اغسطس عام 2024م .
د. جبريل ابراهيم محمد
رئيس الحركة
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