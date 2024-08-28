الموارد المعدنية”تسير قافلة مساعدات للمتأثرين من الفيضان في منطقة”أربعات”

يتكون وفد الشركة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون الفنية جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد، ومدير مكتب الشركة بولاية البحر الأحمر محمد عثمان تيتا، ومدير الإدارة العامة للتعدين الصغير المهندس سراج الدين ضلمان ، ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وممثل المسؤولية المجتمعية الهادي الكناني وممثل مدير شرطة تأمين التعدين ،وممثل أمن إقتصاديات المعادن ،وممثل الإدارة المالية بجانب عدد من الإدارات بالشركة. حيث تفقد الوفد اوضاع المواطنين وقدموا المعينات اللازمة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تمثلت في مواد تموينية ، وبعض الاحتياجات الطبية للمستشفى. وترحم مساعد المدير العام على الشهداء من ضحايا السيول، وقال إن هذه الزيارة جاءت بتوجيه من مدير عام الشركة محمد طاهر عمر لايصال المساعدات والمعينات لكل المتضررين وذلك في إطار دور وزارة المعادن و الشركة في التعاطي مع المجتمعات المحلية في جانب المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها الشركة تجاه مناطق الإنتاج. وقال عثمان إن الموقف الأخلاقي يحتم علينا دعم كل المنكوبين لجهة أنهم مواطنين متضررين جراء الكوارث. وأكد على وقوفهم اللامحدود مع كل المتضررين في إطار المسؤولية المجتمعية. إلى ذلك كشف المدير التنفيذي لمحلية القنب والاوليب ، علي محمد خير عن حجم الضرر، وقال إن الفيضانات التي تسببت في إنهيار السد أدت حتى الآن الى وفاة (20) شخصا ، وتدمير عدد من القرى ما بين كلي وجزئي. وأعرب عن شكره لوقفة الشركة مع هذه المحنة. وأشاد بالمساعدات التي قدمتها الشركة للمتضررين. من جانبه أكد مدير مكتب الشركة بولاية البحر الأحمر محمد عثمان تيتا عن جاهزية الشركة في تسيير القوافل لتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا في ذلك إلى دور الشركة في قضايا المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمعات المحلية. الجدير بالذكر أن وفد الشركة رافقه عدد من قيادات الإدارة الأهلية واعيان المنطقة تقدمهم العمدة حامد أبو زينب.

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