شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تغني للقوات المشتركة بعد دحرها للدعم السريع بالفاشر: (المشتركة للجنجويد نصبت شركها)

امتدحت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” القوات المشتركة التي تقاتل ضمن صفوف القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني للقوات المشتركة وامتدحت دحرها لقوات الدعم السريع.

وتقول “القلعة” في أغنيتها التي حظيت باعجاب كبير من قبل الجمهور (القوات المشتركة للجنجويد نصبت شركها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين