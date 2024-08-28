المدير العام لقوات الشرطة يتفقد سير العمل بالإدارة العامة للسجل المدنى ويؤكد الإهتمام بترقية وتطوير العمل بالإدارة

أكد الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة إهتمام رئاسة قوات الشرطة وحرصها المتعاظم ببذل الجهود بهدف ترقية وتطوير الأداء لكافة المعاملات الشرطية الخدمية منها والأمنية التى يتم تقديمها للمواطنين خصوصا معاملات الأوراق الثبوتية وإثبات الشخصية وذلك من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتمليكها لكل المواطنين بصورة تلبى طموحاتهم وترضى تطلعاتهم وبما يحافظ على هوية وكيان الدولة وأشاد السيد مدير عام قوات الشرطة بالتعاون والتنسيق والشراكة الذكية بين رئاسة قوات الشرطة وشركة سوداتل فيما يلى إنفاذ المشروعات الوطنية والبرامج القومية والخطط الإستراتيجية للدولة ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم ووقوفه على سير العمل بالإدارة العامة للسجل المدنى التى رافقه فيها الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئؤن المالية وكان فى إستقباله اللواء شرطة سامى الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدنى ومدراء الدوائر وضباط السجل المدنى بالإدارة .

المكتب الصحفي للشرطة