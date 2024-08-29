عثمان حسين يتسلم جائزة اليونسكو في العلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون

اشاد رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان القائم بأعمال مجلس الوزراء بالمجلس القومي لرعاية الطفولة بشريحة الأطفال والعمل مع الشركاء في حمايتهم ورعايتهم وبذل المزيد من الجهد من أجل طفولة آمنه ومستقرة مؤمنا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء.

جاء ذلك خلال تسلمه الاربعاء من الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة دكتور عبدالقادر عبدالله ابو رئيس المجلس جائزة اليونسكو في العلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون وهي جائزة عالمية مستحقة في إطار محاربة العادات والتقاليد السالبة في المجتمع السوداني.

حيث بذلت الأمانة العامة جهدا مقدرا منذ اكثر من خمس سنوات، وقد اشترك في ذلك العاملين والشركاء الدوليين والوطنيين. وهذا يتطلب مزيدا من الجهد وبذل العطاء من أجل طفولة آمنة.

وأمن رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق مع المؤسسات والوزارات ذات الصلة لتقديم افضل الخدمات لأطفال السودان الذين عانوا من ويلات الحرب والفقر التي اثارتها المليشيا المتمردة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الي ضرورة تحفيز العاملين شاكرا جميع الشركاء الدوليين والوطنيين الذين يعملون من أجل استقرار أطفال السودان.

سونا