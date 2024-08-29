والى جنوب كردفان يلتقى وفد مبادرة مطبخ نفير كادقلى

التقى والى جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم بمكتبه بأمانة الحكومة ظهر الاربعاء وفد مبادرة مطبخ نفير كادقلى برئاسة فخرالدين أحمد محمد رحال حيث قدم الوفد تعريف بعمل المطبخ الذى يجئ ضمن مشروعات وبرامج الحملة القومية لمناصرة المحاصرين بجبال النوبة . وقال فخرالدين فى تصريح صحفى إن اللقاء تناول البرامج والهدف من إقامة هذه الحملة وأنشطتها .

وأوضح أنه تم من خلال اللقاء عرض البرامج التى تم تنفيذها من خلال المطبخ والمجهودات التى تقدمها الحملة فى مساندة الحكومة فى إطعام المواطنين فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يواجهها أهل الولاية . وأضاف أن الوالى عبر عن شكره ومساندته للمبادرة فى توصيل ماتقوم به من إعداد وجبات وتوصيلها للمحتاجين فى أماكنهم كما عبر عن شكره للجهود والمساعدات التى يقدمها أبناء وبنات جنوب كردفان داخل وخارج السودان . مؤكداً أن الوالى قد أعلن دعمه ووقوفه للحملة حتى تحقق أهدافها .

رصد وتحرير – “النيلين”