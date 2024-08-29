كسلا: تعطيل الدراسة بجميع مدارس الولاية اعتبارا من الاحد المقبل

اصدر مدير عام وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا الاستاذ ماهر الحسين القرار الإداري رقم (١٢) للعام ٢٠٢٤ قرر بموجبه تعطيل الدراسة بجميع مدارس الولاية الحكومية وغير الحكومية اعتبارا من الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل ولمدة اسبوعين.

وجاء صدور القرار حسب توجيه اللجنة العليا للطوارئ وحكومة الولاية حفاظا على الوضع الصحي بالولاية . وطالب القرار الجهات المعنية وضع الامر موضع التنفيذ.

سونا