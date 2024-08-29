سياسية
استقبال اللواء عبدالمنعم عبدالباسط قائداََ لمتحرك سنار
احتفلت قيادة اللواء (٢٦٥ ) دفاع جوي بوداع اللواء الدكتور ربيع عبدالله المنقول إلى الدمازين واستقبال اللواء ركن عبدالمنعم عبدالباسط قائدا لمتحرك سنار. وحضور الاحتفال المدير التنفيذي المكلف عبدالحليم احمد وقيادات اللجنة الأمنية والمقاومة الشعبية. وضباط وضباط صف وجنود اللواء ٢٦٥ دفاع جوي.
سونا
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