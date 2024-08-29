والى القضارف يستقبل وفد حركة جيش تحرير السودان جناح مناوى

استقبل والى القضارف المكلف الفريق ركن محمد احمد حسن احمد بمكتبه ظهر الاربعاء وفد حركة جيش تحرير السودان جناح مناوى برئاسة د/ احمد خميس قارديا مساعد رئيس الحركة للتنظيم والادارة وعضوية المستشار القانونى للحركة مولانا عيسى موسى ضوالبيت وبحضور رئيس المكتب التنفيذي للحركة بالولاية الاستاذ بدرالدين يوسف البدرى وبحث اللقاء جملة من والهموم والقضايا المشتركة.

وجدد والى القضارف المكلف اشادته بموقف حركة جيش تحرير السودان والحركات الموقعة على اتفاقية سلام جوبا ومساندتها للقوات المسلحة فى معركة الكرامة مؤكدا استمرار تعاون حكومة الولاية مع الحركة لتأمين الولاية ودحر القوات المتمردة من كل شبر اغتصبته من ارض الوطن .

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