المواصفات تكرم رقيب أول بشرطة مباحث المستهلك – صورة

سلمت الأستاذة آمال يوسف عبدالله مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية شمال كردفان تكريم المير العام للهيئة الأستاذة رحبة سعيد عبد الله للرقيب أول شرطة آدم اسماعيل أزرق التابع لإدارة مباحث التموين وحماية المستھلك بالولاية على أمانته ونزاھته وأدائه المميز مما أسهم في ضبط كمية من العدس التالف مؤخراً بسوق الأبيض وذلك بحضور مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبد الرحمن عبدالله آدم. وعبر السيد مدير شرطة ولاية شمال كردفان عن سعادته بالتكريم ، شاكراً المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومشيراً إلى أن تكريمها ھو تكريم لشرطة الولاية ، مشيدا بالأداء المميز لمنسوبي الھيئة بالولاية . فيما أكدت مدير فرع الهيئة بشمال كردفان على روح التعاون والتناغم والتنسيق وتحقيق العديد من الانجازات الكبيرة في مجال ضبط الجودة والسلع المنتھية الصلاحية بالتنسبق مع ادارة مباحث التموين وحماية المستھلك بالولاية .

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