تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة

حذر خبراء في الصحة من شرب القهوة على معدة فارغة صباحا، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلة صحية حرجة.

عسر هضم وحرقة معدة مؤلمة

تؤثر القهوة على توازن مستويات حمض المعدة، لذا فإن شربها قبل تناول وجبة الفطور يمكن أن يؤدي إلى عسر هضم وحرقة معدة مؤلمة.

وتعرف القهوة بأنها مشروب حمضي طبيعي يمكن أن يهيج بطانة معدتك، خاصة إذا شربته على معدة فارغة.

تزيد من مستويات الحموضة

وقال روب هوبسون، أخصائي التغذية المسجل في Healthspan: “بدون طعام لتخفيف الحمض، قد تستجيب معدتك بإنتاج المزيد من الحمض ما يسبب حرقة المعدة”.

وهناك العديد من المكونات في القهوة التي يمكن أن تزيد من مستويات الحموضة في معدتنا.

وقالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، سوبريا راو، لـ”هافينغتون بوست” إن الكافيين يحفز إنتاج هرمون “غاسترين” المسؤول عن إنتاج حمض المعدة، وعلى الرغم من أن هذا يساعد في بدء عملية الهضم، إلا أنه يعزز الحموضة في المعدة.

وتساهم المركبات النباتية المعروفة باسم الفينولات، والتي توجد أيضا بكثرة في القهوة، أيضا في مستوى حموضة المعدة.

الإحساس بالحرقان

ويوضح هوبسون أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يريح العضلة العاصرة للمريء السفلية، الصمام الذي يفصل المعدة عن المريء.

وقال: “عندما يسترخي هذا الصمام، فإنه يسمح لحمض المعدة بالتدفق بسهولة أكبر إلى المريء، ما يسبب الإحساس بالحرقان المرتبط عادة بحرقة المعدة”.

المرصد