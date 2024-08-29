إلهام شاهين .. “خلص شغل وبعدين صلي”

على الرغم من أن تصريحاتها حول الصلاة قديمة وتعود لنحو عامين مضت، تصدر اسم الممثلة المصرية الشهيرة إلهام شاهين مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

فقد أعاد عدد من المغردين تداول فيديو قديم لها أكدت فيه أنه على المرء أن ينهي عمله أولا ثم يصلي.

أحد المخرجين

كما ذكرت خلال تصريحاتها القديمة تلك أنها عملت مع أحد المخرجين الذين كان يوقف التصوير من أجل الذهاب للصلاة، قائلة “خلص شغل وبعدين صلي”.

ما أثار جدلاً بين بعض المصريين على مواقع التواصل، إلا أن الفنانة المخضرمة أكدت تمسكها بموقفها هذا.

🚨#إلهام_شاهين: الفيديو اللي انتشر من ٢٠ سنة…ورأيي طبعا لم يتغير "خلّص شغلك وبعدين صلّي"! pic.twitter.com/1c8HalPQDZ — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) August 28, 2024

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم أن ما أثير حملة واضحة ضدها.

كما شددت على أنها لا تعير انتباها لـ “كلام السوشيل ميديا، والناس اللي بتتسلى”.

إلى ذلك، أوضحت أنها مدركة تماما بوجود أعداء لها، مضيفة أنها تعلم السبب.

وختمت قائلة “في النهاية الكلاب تنبح والقافلة تسير”.

يذكر أن لشاهين العديد من الآراء التي تعتبر جريئة، لاسيما في ما يتعلق بجماعة الإخوان.

كما تعتبر من أهم الممثلين في مصر والعالم العربي، إذ في جعبتها عشرات الأفلام والمسلسلات.

فيما تعتبر فترة الثمانينيات مرحلتها الذهبية في السينما، حيث قدمت أكثر من 33 فيلما منها “لا تسأليني من أنا”، “العبقري خمسة”، “موت سميرة”، و”الهلفوت” وغيرها.

كذلك شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية حينها منها “محمد رسول الله الجزء الثالث”، و”أبواب المدينة الجزء الثاني”، و”رحلة عذاب”، و “وقال البح” و”الشيطان والحب”، وغيرها.

العربية نت