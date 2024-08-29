منظمة مشاد: ندين بأشد العبارات قصف الدعم السريع بشكل متعمد لسوق مخيم أبو شوك بالفاشر

قالت منظمة مشاد بأنها تدين بأشد العبارات قصف الدعم السريع بشكل متعمد لسوق مخيم أبو شوك بالفاشر مما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا و32 مصابا.

– نشدد على ضرورة إلتزام الدعم السريع بموجهات مجلس الأمن الذي طالبها بالتوقف عن إستهداف المدنيين