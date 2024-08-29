سياسية
منظمة مشاد: ندين بأشد العبارات قصف الدعم السريع بشكل متعمد لسوق مخيم أبو شوك بالفاشر
قالت منظمة مشاد بأنها تدين بأشد العبارات قصف الدعم السريع بشكل متعمد لسوق مخيم أبو شوك بالفاشر مما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلا و32 مصابا.
– نشدد على ضرورة إلتزام الدعم السريع بموجهات مجلس الأمن الذي طالبها بالتوقف عن إستهداف المدنيين
– نحث كافة الهيئات والمؤسسات العدلية الدولية بتفعيل آلياتها لمنع مثل تلك الأعمال المدمرة والعمل على ملاحقة الدعم السريع جنائياً.
الجزيرة – السودان
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