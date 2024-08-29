سياسية
خلال تقديم استقالتهم.. أعضاء من حركة العدل والمساواة جناح صندل: ندين ونستنكر جرائم الدعم السريع
خلال تقديم استقالتهم..قال أعضاء من حركة العدل والمساواة جناح صندل بأننا نؤكد انقطاع العلاقة مع حركة العدل والمساواة جناح صندل بعد خرقها للمبادئ وارتضائها أن تكون ذراعا لمليشيا الدعم السريع والتماهي معها تخطيطا وتنسيقا وتأييدا.
– ندين ونستنكر جرائم الدعم السريع وانتهاكها الفاضح للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قتل ونهب وسلب وإجبار وترويع المواطنين الأبرياء واحتلال الأعيان المدنية
– نتقدم بخالص المواساة لأسر ضحايا مليشيا الدعم السريع من الشهداء والأسرى والمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى
– نجدد الدعوة ونناشد من تبقى وتخلف عن الركب بما فيهم الرئيس والأمين العام تحكيم صوت العقل لاتخاذ خطوات شجاعة والعودة لجادة الطريق وإلا سيكون مكانهم مزبلة التأريخ.
– نجدد العزم تضامنا مع الشعب السوداني ومكوناته المختلفة وجميع الحادبين لمصلحة البلاد وسوف تكون خياراتنا مفتوحة على جميع الأصعدة.
الجزيرة – السودان
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