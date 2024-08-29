خلال تقديم استقالتهم.. أعضاء من حركة العدل والمساواة جناح صندل: ندين ونستنكر جرائم الدعم السريع

خلال تقديم استقالتهم..قال أعضاء من حركة العدل والمساواة جناح صندل بأننا نؤكد انقطاع العلاقة مع حركة العدل والمساواة جناح صندل بعد خرقها للمبادئ وارتضائها أن تكون ذراعا لمليشيا الدعم السريع والتماهي معها تخطيطا وتنسيقا وتأييدا.