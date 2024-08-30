سياسية
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه في السودان
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه في السودان بشأن مزاعم تشمل الاحتيال وإخفاء معلومات المانحين حول قدرته على توصيل مساعدات غذائية للمدنيين، وسط أزمة جوع حادة في البلاد.
الجزيرة – السودان
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