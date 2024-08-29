«موسم الرياض 2024» بنسخته الخامسة ينطلق 12 أكتوبر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن تفاصيل النسخة الخامسة من موسم الرياض 2024، والذي سيبدأ في 12 أكتوبر المقبل.

يعد «موسم الرياض» أحد أبرز الفعاليات الترفيهية التي تسعى إلى تقديم مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وقد نجح في تحويل العاصمة الرياض إلى وجهة رائدة للراغبين في تجربة تنوع ترفيهي عالمي، سواء من خلال الفعاليات، المطاعم، أو غيرها من عناصر الترفيه التي تستقطب عشاق الاستكشاف والتميز.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن النسخة الجديدة ستضم 14 منطقة ترفيهية، و11 بطولة عالمية، بالإضافة إلى 10 مهرجانات ومعارض، وفقًا لما نقلته «العربية.نت».

وأضاف آل الشيخ أن موسم الرياض في نسخته الخامسة سيمتد على مساحة تصل إلى 7.2 مليون متر مربع، ويشمل 4200 عقد و2100 شركة، مع مشاركة محلية تمثل حوالي 95% من الشركات المشاركة.

وكشف آل الشيخ، عن منطقة جديدة ضمن مناطق الموسم باسم منطقة «ذا فنيو»، بمساحة تصل إلى 9425 مترا مربعا، فيما يصل عدد فعالياتها إلى 7 فعاليات، قائلا: «إنها منطقة جدا رائعة ومختلفة».وأشار إلى أن موسم الرياض في نسخته الحالية يحتوي على فعالية كأس موسم الرياض للعبة التنس، واصفا هذه الفعالية بأنها من أهم الأحداث التي يضمها الموسم في نسخته الخامسة، مشيرا إلى أن 70% من الفعاليات ستكون ضمن منطقة «بوليفارد سيتي».

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أن النسخة الخامسة تشهد افتتاح منطقة جديدة «بوليفارد رنواي» تتلخص فكرة العمل في المنطقة بالشراكة مع الخطوط الجوية السعودية بالاستفادة من مجسمات الطائرات القديمة غير المستخدمة.

الأنباء الكويتية