7 أنواع من التطبيقات تتجسس عليك وتدمر البطارية

نصح خبراء تقنيون، مستخدمي الهواتف الذكية بحذف 7 أنواع من التطبيقات شائعة الاستخدام، وقالوا إن هؤلاء يواجهون مخاطر عديدة منها استنزاف وسرقة البيانات والاحتيال المصرفي.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية، عن خبير التكنولوجيا سام كروفورد، من By Crawford، قوله إن المستخدمين يلجأون أحيانا إلى تنزيل تطبيقات لأسباب مؤقتة ثم يتجاهلون حذفها.

وأوضح: “إذا قمت بتنزيل تطبيقات خصيصا لعطلتك، فمن الحكمة حذفها بعد ذلك. قد لا تكون هناك حاجة إلى هذه التطبيقات مرة أخرى وقد تشكل مخاطر على الخصوصية إذا استمرت في جمع البيانات. ومن خلال حذفها، يمكنك إطالة عمر البطارية وتوفير مساحة التخزين وحماية خصوصيتك”.

وكلما قل عدد التطبيقات لديك، قلت فرص المتسللين لسرقة معلوماتك الشخصية أو معلومات الدفع.

وأضاف: “إذا تم اختراق أحد هذه التطبيقات المنسية، فقد تقع معلوماتك في أيدي اشخاص يسيئون استخدامها لأسباب مختلفة، بما في ذلك سرقة الهوية”.

تشمل قائمة التطبيقات:

– تطبيقات القطارات والحافلات

– تطبيقات حجز التذاكر

– تطبيقات سيارات الأجرة

– تطبيقات تأجير الدراجات

– تطبيقات الأحداث

– تطبيقات الترجمة

– تطبيقات تحويل العملات

وأوضح: “الخطر الرئيسي في تطبيقات تحويل العملات هو أنها قد تخزن بيانات مالية حساسة. يمكنها الوصول إلى معلومات الدفع، والتي يمكن الكشف عنها إذا تم اختراق أمان التطبيق”. وينطبق هذا على أي تطبيق يخزن تفاصيل الدفع الخاصة بك.

وهناك سبب أكثر أهمية لحذف هذه التطبيقات هو “المراقبة غير المرغوب فيها، فقد تستمر هذه التطبيقات في جمع معلومات الموقع حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام. وقد يجمع التطبيق بيانات موقعك لبناء ملف تعريف مفصل لسلوكك وتفضيلاتك وروتينك، والذي يتم استخدامه بعد ذلك للإعلان المستهدف”.

لكن كل هذا التتبع يستنزف بطاريتك في الواقع، لأن تشغيل عدد غير ضروري من التطبيقات في الخلفية يستهلك طاقة البطارية ويبطئ جهازك.

ووفقا لكروفورد، يمكن أن يؤدي التنظيف الربيعي لتطبيقاتك إلى تحسين عمر بطارية جهازك بنسبة تصل إلى 20%، وتقليل كمية البيانات التي تستهلكها.

وأضاف: “من خلال حذف هذه التطبيقات، يمكنك تقليل النشاط غير الضروري في الخلفية مثل مزامنة البيانات والتحديثات وتتبع الموقع والإشعارات. وقد تستخدم هذه التطبيقات بيانات الهاتف المحمول لديك، وتستهلك طاقة البطارية وبعض الميغابايتات من خطة البيانات الخاصة بك”.

ويوصي كروفورد بمراجعة قائمة التطبيقات على الهواتف وحذف غير المستخدمة كل 3 أشهر.

مصراوي