تسببت مياه السيول المتدفقة بكميات كبيرة شرق مناطق أوسلي ومساوي في قطع الطريق القومي بمنطقة (أوسلي) مما أثرعلى حركة سير وأدى لتكدس المركبات والعابرين للطريق بشكل كبير.

ووجه المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ محجوب محمد سيدأحمد إدارة الطرق بإجراء المعالجات اللازمة للطريق بمنطقة أوسلي و الطرق بالمناطق الأخرى.

جاء ذلك لدي زيارته برفقة لجنة أمن المحلية لمنطقة (أوسلي) قبلي بحضور لجنة طواريء الخريف ومدير وحدة القرير الإدارية.

هذا وبذلت إدارة المرور السريع والمرور الداخلي جهوداً كبيرة في تنظيم حركة سير المركبات وفتح مسار بديل لإنسياب حركة المرور.

سونا