شاهد بالفيديو.. صلاح سندالة يرد على شائعة القبض عليه: (أنا قاعد متجدع وما قبضوني يا ناس ولهذا السبب أطلق البعض هذه الشائعة والتحية للقائد حميدتي وكل الأشاوس)

نشر الناشط السوداني المعروف صلاح سندالة, مقطع فيديو على إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن “سندالة” كان قد قام بنشر الفيديو في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وجاء المقطع رداً على الشائعات القوية التي انطلقت بالأمس وتحدثت عن القبض عليه في العاصمة المصرية القاهرة, تأهباً لترحيله للسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الناشط المعروف بمناصرته لقوات الدعم السريع, في حديثه أنه حر طليق يعيش حياته بشكل طبيعي قائلاً: (أنا قاعد متجدع وما قبضوني يا ناس).

وعن أسباب إنتشار الشائعة ذكر سندالة, أن إغلاق حسابه على تطبيق “تيك توك” الشهير واختفائه ليومين جعل البعض يطلق شائعة القبض عليه.

وأرسل الناشط المعروف في ختام حديثه التحايا لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” وشقيقه عبد الرحيم وكل القيادات الذين أسماهم بالأشاوس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين