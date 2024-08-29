شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسته يخطفان الأضواء بفاصل من الرقص الطريف مع أصدقائهما والمعازيم ومتابعون: (عسل ودمهم خفيف ربنا يسعدهم)

خطف عريس سوداني وعروسته الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاعل العروسين في ليلة زفافهما مع أصدقائهما والمعازيم داخل قاعة الفرح.

https://www.facebook.com/reel/917816930157829

ورقص العريس والعروس بشكل طريف وسط المعازيم على أنغام موسيقى “الزنق” وسط تعليقات ضاحكة من قبل الجمهور الذي كتب: (عسل ودمهم خفيف ربنا يسعدهم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين