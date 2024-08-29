شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة في ضيافة قائد منطقة البحر الأحمر

حلت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” ضمن زيارتها لمدينة بورتسودان, ضيفة على مكتب قائد منطقة البحر الأحمر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع متداول الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وهي ضيافة القائد في زيارة حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت المطربة الشهيرة خلال الزيارة لأبيات شعرية قوية من أحد شعراء القوات المسلحة الذي مجد من خلال قصيدته ثبات جنود الجيش في حربهم ضد الدعم السريع.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الزيارة المفاجئة التي قامت بها القلعة للسودان, الهدف منها دعم القوات المسلحة, خصوصاً وأنها تعد من أشهر المطربين ونجوم المجتمع المجاهرين بوقفتهم مع الجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين