وزير الداخلية المكلف يلتقى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان “تبادل التجارب والخبرات رفعا لقدرات منسوبى قوات الشرطة فى البلدين”

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الخميس الاستاذ هانى صلاح مصطفى سفير جمهورية مصر العربية بحضور الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة والأستاذ سامح فاروق شحاته قنصل جمهورية مصر ببورتسودان واللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء تطرق الى أهمية تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين الجانبين من خلال تفعيل البرتوكولات الثنائية بين وزارتى الداخلية فى البلدين الشقيقين خاصة فيما يلى عمليات التدريب وتبادل التجارب والخبرات رفعا لقدرات منسوبى قوات الشرطة فى البلدين ودفعا لأفاق التنسيق المحكم لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة فى شتى مجالات العمل الشرطى.

يذكر ان وزارة الداخلية وعلى هامش اللقاء قامت بتكريم قنصل جمهورية مصر العربية بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالسودان إمتنانا وايمانا بالجهود التى بذلها المحتفى به فى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية وتقديم الخدمات للمواطنين السودانين المغادرين الى جمهورية مصر بكل سهولة ويسر .

المكتب الصحفي للشرطة