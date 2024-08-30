وزير الداخلية المكلف يخاطب منبر وزارة الداخلية الخاص بقوات الجمارك

خاطب اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بقاعة شرطة ولاية البحر الأحمر منبر وزارة الداخلية الخاص بقضايا الجمارك والذى جاء تحت شعار “وزارة الداخلية – معركة البناء والكرامة” وأوضح خلال حديثه بأن الجمارك تعتبر من أقدم وأعرق مؤسسات الدولة التى تشكل داعم رئيسى لإقتصاد الدولة وذلك من خلال تنفيذ سياسات الدولة بجهاتها وواجهاتها المختلفة المالية والمصرفية والتجارية وذلك من خلال إنتشارها وتحكمها فى كافة منافذ ومعابر الدولة البرية والبحرية والجوية مضيفا أن الجمارك السودانية تخضع للمعايير العالمية والدولية من حيث قياس درجة الحداثة والتطوير وإستيفاء شروط الخدمة الجمركية المتمثلة فى تبسيط التعريفة الجمركية ومناسبة وشفافية هياكل التشريعات مع إتساق الإجراءات الجمركية وسهولتها مع إحكام عمليات الرقابة.

من جانبه أعلن اللواء شرطة صلاح احمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك المكلف عن إستعادة كافة الانظمة الإلكترونية المتعلقة بأعمال الجمارك ونظام شهادة الوارد الإلكترونية التى ترتبط بنظام شبكى مع بنك السودان وإدارة المرور وأكد المضى قدما فى توسعة هذه الشراكة مع أنظمة وزارة التجارة والتموين والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس مبينا ان هذه الإجراءات تاتى لتعزيز الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة وأضاف أن للجمارك علاقات تنسيقية مع كافة منظمات المجتمع الوطنية والأجنبية التى تعمل فى مجال العمل الطوعى والإنسانى وفيما يلى دعم المجهود الحربى ومعركة الكرامة جدد السيد مدير قوات الجمارك حرص قوات الجمارك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادى فى الإستمرار فى تسيير قوافل الدعم والمؤازرة والإسناد لقوات الشعب المسلحة فى معركتها ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة على سيادة الدولة.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) بأن مدير عام قوات الجمارك كشف عن إحباط محاولات تهريب مؤخرا تمثلت فى ضبط ذهب زنة(35)كيلو وزنة(439)كيلو جرام من مخدر الأيس كرستال وزنة(60)من مخدر الكوكاين و(4) كيلو جرام من مخدر الهيروين و(15) كيلو جرام من مخدر مارغونا بجانب ضبط عدد (34) عربة مختلفة النوع وعدد (262) رأس من الضان إضافة لضبطيات متنوعة من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية والوقود .

المكتب الصحفي للشرطة