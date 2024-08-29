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توالي هطول الامطار بنسب متفاوتة وتقدم الفاصل المداري شمالا الى جنوب مصر
قالت هيئة الارصاد الجوية السودانية في نشرتها الخميس انه يتوقع توالي استمرار هطول الامطار في معظم ولايات البلاد بكميات ونسب متفاوتة من غزيرة الى غزيرة متوسطة الى متوسطة خفيفة.
وتوقعت ان يتقدم الفاصل المداري شمالا الى جنوب مصر. واضافت انه يتوقع ان تحافظ درجات الحرارة العظمى والصغرى على معدلاتها في معظم أنحاء البلاد،وعليه يكون الطقس حارا نهارا معتدل ليلا في معظم انحاء البلاد،حار جدا نهارا دافيء ليلا في الشمال وشمال شرق البلاد والساحل . وتوقعت هطول “امطار غزيرة “في شمال اواسط وشمال غرب ولاية البحر الاحمر ،شمال وشمال اواسط ولاية نهر النيل ، شرق وشمال ووسط الولاية الشمالية،جنوب غرب وجنوب اواسط ولاية شمال دارفور ، ولايتي وسط وغرب دارفور.
( غزيرة الى متوسطة) الساحل الجنوبي لولاية البحر الاحمر، معظم الولاية الشمالية، ولاية النيل الابيض ،غرب ولاية سنار،جنوب ولاية النيل الازرق ،اجزاء متفرقة من ولايات:الخرطوم ،الجزيرة،القضارف،معظم ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان ،ولايتي شرق وجنوب دارفور . ” متوسطة الى خفيفة” في معظم أجزاء ولايات البلاد. اعلى درجة حرارة متوقعة ظهر اليوم 43 درجة في مدينة وادي حلفا، وادناها 19 درجة صباح الغد في مدينتي زالنجي ورشاد.
سونا
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