اجتماع تفاكري لمسجلي كليات جامعة كردفان لإنجاح العملية التعليمية بالجامعة

عقد مسجلو الكليات ومدراء الإدارات بجامعة كردفان اجتماعًا تفاكريًا موسعًا برئاسة الدكتور عزالدين محمد فضل الله، وكيل الجامعة، وبحضور البروفيسور عبدالله محمد عبدالله، مدير الجامعة، بهدف وضع حلول فعّالة لتجاوز الصعوبات التي تعيق استمرار العملية التعليمية في الجامعة.

قدم مسجلو الكليات خلال الاجتماع تقريرًا عن سير الدراسة والامتحانات، بالإضافة إلى موقف تسجيل الطلاب والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم.

أكد الدكتور عزالدين محمد فضل الله على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لضمان استمرار النشاط الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة قد قبلت التحدي بمواصلة العملية التعليمية في جميع الكليات رغم الظروف الراهنة. وأوضح أن إدارة الجامعة تعمل بتنسيق كامل مع مسجلي الكليات لتحسين البيئة الأكاديمية للأساتذة والطلاب، وتحديث اللوائح المالية لتواكب الأوضاع الحالية.

من جانبه، أعرب البروفيسور عبدالله محمد عبدالله عن شكره لمسجلي الكليات على تحملهم المسؤولية والمساهمة في نجاح العملية التعليمية بالجامعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا التزام الجامعة بتذليل كافة الصعوبات التي تعيق سير التعليم.