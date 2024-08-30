سياسية

اجتماع تفاكري لمسجلي كليات جامعة كردفان لإنجاح العملية التعليمية بالجامعة

2024/08/30
جامعة كردفان

عقد مسجلو الكليات ومدراء الإدارات بجامعة كردفان اجتماعًا تفاكريًا موسعًا برئاسة الدكتور عزالدين محمد فضل الله، وكيل الجامعة، وبحضور البروفيسور عبدالله محمد عبدالله، مدير الجامعة، بهدف وضع حلول فعّالة لتجاوز الصعوبات التي تعيق استمرار العملية التعليمية في الجامعة.

قدم مسجلو الكليات خلال الاجتماع تقريرًا عن سير الدراسة والامتحانات، بالإضافة إلى موقف تسجيل الطلاب والصعوبات التي تواجههم في أداء مهامهم.

أكد الدكتور عزالدين محمد فضل الله على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لضمان استمرار النشاط الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الجامعة قد قبلت التحدي بمواصلة العملية التعليمية في جميع الكليات رغم الظروف الراهنة. وأوضح أن إدارة الجامعة تعمل بتنسيق كامل مع مسجلي الكليات لتحسين البيئة الأكاديمية للأساتذة والطلاب، وتحديث اللوائح المالية لتواكب الأوضاع الحالية.

من جانبه، أعرب البروفيسور عبدالله محمد عبدالله عن شكره لمسجلي الكليات على تحملهم المسؤولية والمساهمة في نجاح العملية التعليمية بالجامعة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا التزام الجامعة بتذليل كافة الصعوبات التي تعيق سير التعليم.

وطالب مدير الجامعة مسجلي الكليات بضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم إستمرار العملية التعليمية والمحافظة على السمعة الطيبة للجامعة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.
ووعد بتكوين لجان لدراسة الوضع الراهن للجامعة ومواءمة اللوائح لتواكب متطلبات الواقع وتقنين وضع منسوبي الجامعة خارج السودان.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/30