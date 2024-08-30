في توضيح لها حول لقائها بوفد من قوات الدعم السريع في جنيف.. منظمة أطباء بلا حدود: الدعم يحتجز شاحنتين في كبكابية

في توضيح لها حول لقائها بوفد من قوات الدعم السريع في جنيف.. قالت منظمة أطباء بلا حدود بأننا ناشدنا لحماية المدنيين والعاملين بالمجال الطبي والمرافق الطبية بالإضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة.

– عملنا يسترشد بالمبادئ الإنسانية والأخلاقيات الطبية والتواصل مع جميع الأطراف المتحاربة لضمان سلامة فرقنا ومرافقينا وقدرتنا على الوصول إلى المجتمعات المتضررة.

– على الرغم من تعهد قوات الدعم السريع بتسهيل المساعدات، إلا أن فرقنا على الأرض لم تتمكن بعد من استعادة شاحنتينا المتجهتين إلى مخيم زمزم، واللتين تحتجزهما قواتهم في كبكابية.

– معاناة فرقنا مستمرة في توفير الرعاية الطبية والتغذية المنقذة للحياة لمرضانا في “زمزم” بسبب نقص الغذاء العلاجي وغيره من الإمدادات الأساسية.

– مع نفاد الغذاء العلاجي المنقذ للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في “زمزم”.. اضطررنا بالفعل إلى الحد من عدد الأطفال الذين يمكنهم تلقي هذا العلاج في بداية هذا الشهر