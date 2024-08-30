سياسية
عقار: أبلغت أمينة محمد بأن من “غير المقبول” أن تكون هنالك جهات تابعة للأمم المتحدة تعمل علي مساواة قوات “التمرد” بالقوات المسلحة
حول لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.. قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بأن الغرض من زيارة نائبة الأمين العام هو الوقوف على الوضع الإنساني وانسياب المساعدات إلى البلاد.
– أبلغت أمينة محمد بأن من “غير المقبول” أن تكون هنالك جهات تابعة للأمم المتحدة تعمل علي مساواة قوات “التمرد” بالقوات المسلحة.
– حريصون على الاستمرار في التعاون مع كافة الجهات الدولية شريطة أن تكون “العلاقات صحية” تحافظ على وحدة وسيادة وأمن السودان القومي.
– مستعدون لبذل مزيد من الجهود وتقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع الإنسانية بالبلاد ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا.
الشرق للأخبار – السودان
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