عقار: أبلغت أمينة محمد بأن من “غير المقبول” أن تكون هنالك جهات تابعة للأمم المتحدة تعمل علي مساواة قوات “التمرد” بالقوات المسلحة

حول لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.. قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بأن الغرض من زيارة نائبة الأمين العام هو الوقوف على الوضع الإنساني وانسياب المساعدات إلى البلاد.