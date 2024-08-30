سياسية
بيرييلو: “لا أعذار” أمام الجيش والدعم السريع من أجل “تحقيق تقدم”
قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو، الخميس، إن محادثات سويسرا الأخيرة، التي لم يشارك فيها الجيش السوداني، جاءت من أجل “دعم تنفيذ التزامات إعلان جدة” التي تم التوافق عليها العام الماضي، معتبراً أن “لا أعذار” أمام الجيش والدعم السريع من أجل “تحقيق تقدم” في تنفيذ ما تم التوافق عليه.
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة