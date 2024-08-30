جبريل إبراهيم يتفقد المناطق المتأثرة بانهيار سد أربعات ومروي تحذر من عدم تصريف كميات هائلة من مياه السيول

تفقد وزير المالية جبريل إبراهيم المناطق المتأثرة بانهيار سد أربعات ويعد بمعالجة جذرية لمشكلة مياه مدينة بورتسودان.

وقال مواطنون بمروي في الاتجاه الشرقي الشمالي يحذرون من عدم تصريف كميات هائلة من مياه السيول و يطالبون السلطات بفتح قنوات تصريف حديثة ويناشدون المواطنين باستخدام طرق بديلة.

الجزيرة – السودان