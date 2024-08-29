سياسية

أمينة محمد: الأمم المتحدة تولي اهتماماََ للاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم نحو دول الجوار

2024/08/29
الامم المتحدة
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال زيارتها للبلاد:
– زيارتي جاءت للوقوف على تطورات الأوضاع بالسودان
– نثمن الخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب
– نؤكد أن المنظمة الدولية ترحب بتعاون الحكومة من أجل إيصال الغذاء للمحتاجين لأن الأزمة الإنسانية تتطلب تعاون كل الفاعلين في الحقل الإنساني لأجل إنقاذ السودانيين المحاصرين في مناطق النزاع
– الأمم المتحدة تولي اهتماماََ للاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم نحو دول الجوار ونعمل على دعمهم ومساعدتهم.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/29