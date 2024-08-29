أمينة محمد: الأمم المتحدة تولي اهتماماََ للاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم نحو دول الجوار

– زيارتي جاءت للوقوف على تطورات الأوضاع بالسودان

– نثمن الخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب

– نؤكد أن المنظمة الدولية ترحب بتعاون الحكومة من أجل إيصال الغذاء للمحتاجين لأن الأزمة الإنسانية تتطلب تعاون كل الفاعلين في الحقل الإنساني لأجل إنقاذ السودانيين المحاصرين في مناطق النزاع