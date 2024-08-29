سياسية
أمينة محمد: الأمم المتحدة تولي اهتماماََ للاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم نحو دول الجوار
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال زيارتها للبلاد:
– زيارتي جاءت للوقوف على تطورات الأوضاع بالسودان
– نثمن الخطوة التي اتخذتها حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب
– نؤكد أن المنظمة الدولية ترحب بتعاون الحكومة من أجل إيصال الغذاء للمحتاجين لأن الأزمة الإنسانية تتطلب تعاون كل الفاعلين في الحقل الإنساني لأجل إنقاذ السودانيين المحاصرين في مناطق النزاع
– الأمم المتحدة تولي اهتماماََ للاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم نحو دول الجوار ونعمل على دعمهم ومساعدتهم.
الجزيرة – السودان
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