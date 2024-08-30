سياسية
شبكة أطباء السودان: قوة من الدعم السريع تقوم بعمليات تفكيك أجهزة مستشفيات مدينة سنجة وترحيلها إلى مكان غير معلوم
قالت شبكة أطباء السودان بأنه قامت قوة من الدعم السريع بعمليات تفكيك أجهزة مستشفيات مدينة سنجة وترحيلها إلى مكان غير معلوم بالإضافة إلى نهب المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف.
– ندين عمليات النهب المستمرة للمرافق الطبية وترحيل أجهزتها الطبية ونؤكد أن هذه الجريمة مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان
– نقل الأجهزة الطبية يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية مما يزيد من معاناة المدنيين الذين لا يستطيعون مغادرة المدينة في ظل توقف الخدمات الطبية وتوقف الحركة.
الجزيرة – السودان
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