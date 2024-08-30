شبكة أطباء السودان: قوة من الدعم السريع تقوم بعمليات تفكيك أجهزة مستشفيات مدينة سنجة وترحيلها إلى مكان غير معلوم

قالت شبكة أطباء السودان بأنه قامت قوة من الدعم السريع بعمليات تفكيك أجهزة مستشفيات مدينة سنجة وترحيلها إلى مكان غير معلوم بالإضافة إلى نهب المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف.

– نقل الأجهزة الطبية يؤدي إلى تفاقم الأزمات الصحية مما يزيد من معاناة المدنيين الذين لا يستطيعون مغادرة المدينة في ظل توقف الخدمات الطبية وتوقف الحركة.

الجزيرة – السودان