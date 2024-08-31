سياسية
قافلة مساعدات ضخمة إلى أربعات وطوكر
دشن مؤتمر خريجي شعب البجا بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة الولائية قافلة مساعدات تحتوي على كميات مقدرة من المواد الغذائية والدوائية لمتضرري السيول والفيضانات بمنطقتي اربعات وطوكر بحضور رئيس مؤتمر شعب البجا الدكتور عيسى عاولي وممثل الإمين العام للهلال الأحمر السوداني رحمة محمد إبراهيم والمدير التنفيذي لفرع البحر الأحمر أنور محمود أبو علي .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة