البرهان يتفقد المتأثرين من السيول والأمطار بالولاية الشمالية – صور

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان المتأثرين من السيول والأمطار بالولاية الشمالية.

وحذّر مواطنون بمروي في الاتجاه الشرقي الشمالي من عدم تصريف كميات هائلة من مياه السيول و يطالبون السلطات بفتح قنوات تصريف حديثة ويناشدون المواطنين باستخدام طرق بديلة.