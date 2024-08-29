سياسية

البرهان يتفقد المتأثرين من السيول والأمطار بالولاية الشمالية – صور

2024/08/29
مجلس السيادة
السيادي
تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان المتأثرين من السيول والأمطار بالولاية الشمالية.
وحذّر مواطنون بمروي في الاتجاه الشرقي الشمالي من عدم تصريف كميات هائلة من مياه السيول و يطالبون السلطات بفتح قنوات تصريف حديثة ويناشدون المواطنين باستخدام طرق بديلة.
الجزيرة – السودان

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