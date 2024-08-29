سياسية
البرهان يتفقد المتأثرين من السيول والأمطار بالولاية الشمالية – صور
تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان المتأثرين من السيول والأمطار بالولاية الشمالية.
وحذّر مواطنون بمروي في الاتجاه الشرقي الشمالي من عدم تصريف كميات هائلة من مياه السيول و يطالبون السلطات بفتح قنوات تصريف حديثة ويناشدون المواطنين باستخدام طرق بديلة.
الجزيرة – السودان
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