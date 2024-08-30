عصام كرار ومشار يبحثان تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان

إلتقى السفير عصام كرار سفير السودان لدى جمهورية جنوب السودان بالسيد النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار.

حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل إنفاذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS) و تنفيذ الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية 2018. وشدد على أن هذه الإجراءات حاسمة للإعداد لإجراء انتخابات سلمية ونزيهة وديمقراطية وذات مصداقية.