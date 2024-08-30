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عصام كرار ومشار يبحثان تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان
إلتقى السفير عصام كرار سفير السودان لدى جمهورية جنوب السودان بالسيد النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار.
حيث تطرق اللقاء إلى بحث سبل إنفاذ اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS) و تنفيذ الشروط المسبقة المحددة في اتفاقية 2018. وشدد على أن هذه الإجراءات حاسمة للإعداد لإجراء انتخابات سلمية ونزيهة وديمقراطية وذات مصداقية.
وأكد سيادته ضرورة إكمال عملية نشر القوات الموحدة، وإكمال صياغة الدستور الدائم دائم للبلاد، وإجراء تعداد للسكان ضمن التزامات أخرى وفقا للاتفاق.
كما تناول اللقاء بصورة موسعة قضايا السلام والاستقرار في كل من جنوب السودان والسودان.
سونا
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