الاقطان تسيير قافلة دعم المتاثرين بالسيول بدلتا طوكر واربعات

أعلنت شركة السودان للأقطان عن دعمها ووقوفها بجانب المتضررين من السيول والفيضانات في مناطق دلتا طوكر وخور أربعات، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الشعب السوداني. وناقش مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأخير تسيير قافلة لمساعدة المتأثرين بالسيول والفيضانات في ولاية البحر الأحمر، والمقرر تنظيمها في بداية الأسبوع القادم. كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على خطة لتطوير أداء الشركة واستعادة دورها الرائد في زراعة وتسويق القطن والعودة إلى الأسواق العالمية. وأكد المدير العام لشركة السودان للأقطان، عبدالله إبراهيم محمد نور، أن الاجتماع وافق على مقترح دراسة لإعادة تنظيم وتطوير الشركة، بهدف استعادة مكانتها الرائدة في مجال زراعة وتسويق القطن. وشدد على التزام إدارة الشركة بتطوير الأداء لتحقيق رؤيتها في زيادة الإنتاج، وتطبيق معايير الجودة، وتوسيع الأسواق العالمية لدعم المزارعين المحليين.