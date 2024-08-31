“خصّ أبناء الهوسا” .. الازرق: معسكر الكرامة (1) بكسلا سيكون الانموذج علي الولايات

اكد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بان معسكر الكرامة(1) بمنطقة مصنع البصل بكسلا سيكون الانموذج علي مستوي معسكرات الايواء بالولاية والولايات الاخري لما فيه من ترتيب وتوفير للخدمات الاساسية بصورة كبيرة.

واعرب الوالي عن شكره وتقديره خلال زيارته التفقدية للمركز برفقة اعضاء اللجنة العليا للطوارئ لكافة الجهات التي ساهمت وقدمت جهدها لاعانة النازحين بولاية كسلا.

وخص الوالي ابناء الهوسا علي المجهود الكبير الذي بذلوه داخل المعسكر بقيام حملات للتطهير من مخلفات الخريف وازالة الحشائش واستعدادهم لاكمال ماتبقي من اعمال في البناء حتي يتم الايفاء بتفريغ مدارس محلية كسلا بنسبة 60% لصالح استئناف العملية التعليمية وتوقع اكتمال العمل بالمركز خلال اسبوع لترحيل النازحين من المدارس الي المعسكر والذي بداء بترحيل اكثر من 5 مدارس.

ونوه الوالي الي الخدمات المتوفرة بالمركز من مياه وكهرباء وعيادة دائمة وتوفير اسعاف دائم فضلا عن ايجاد اماكن لترفيه الاطفال.

وكان الوالي قد تفقد خلال الزيارة اقسام المركز والمرافق واستمع الي تنوير من اللجنة المشرفة علي المركز من حيث الاعمال المنجزة والمتبقية وكيفية ترتيب الاوضاع داخل المركز بالتعاون مع النازحين انفسهم.

وعبر كنده حسن كنده ممثل النازحين بالمركز عن تقديره لاهتمام حكومة الولاية وزيارات الوالي المتكررة .