شاهد بالفيديو .. قائد منطقة الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات “تدشين السلال الغذائية”

شهد اللواء د. ركن نصر الدين عبد الفتاح قائد منطقة الشجرة العسكرية وسلاح المدرعات بالتنسيق مع إدارة الإسناد المجتمعي بالقوات المسلحة تدشين المرحلة الثانية من توزيع السلال الغذائية لمواطني أحياء المنطقة المقدمة من مركز الملك سلمان.

وتدشين حملة إصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض والتي تتضمن توزيع ناموسيات طبية وأدوية منقذة للحياة وأدوية أمراض الخريف حيث وجدت صدى طيبا لدى المواطنين – جنوب الخرطوم – ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤م.

رصد وتحرير – “النيلين”