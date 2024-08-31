بالصور.. مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد مقر قيادة قوات الإحتياطي المركزى بأمدرمان

أشاد الفريق شرطة (حقوقى) أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم بتضحيات قوات الإحتياطى المركزى وإستبسالها بالزود عن حياض الوطن وحماية أمنه وإستقراره مشيرا الى ان قوات الإحتياطى المركزى تمثل قلب الشرطة النابض بمعانى التضحية والفداء والبذل والعطاء.

جاء ذلك لدى تفقده قيادة قوات الإحتياطي المركزى بأمدرمان ضمن زياراته الميدانية والتفقدية لإدارات وقطاعات الشرطة المختلفة بالولاية وكان في إسقباله السيد اللواء شرطة أبوحراز قائد قوات الإحتياطى المركزى وضباط وضباط صف وجنود قوات القطاع بام درمان وعند وصوله تلقى سيادته تنويرا ضافيا ومفصلا عن وضع القوات وإنفتاحها ومشاركتها ضمن القوات التى تساند القوات المسلحة فى معركة الكرامة بجانب مهامها وواجباتها فى تثبيت دعائم الامن والإستقرار ومحاربة الجريمة وحسم وردع المتفلتين وتفقد سيادته على ضوء الزيارة تكية الإحتياطى المركزى ووقف على حجم الجهد المبذول لمساعدة ودعم المواطنين من خلال التنوير الذى قدمه الرائد شرطة وجدى بابكر محمد القاسم مشرف التكية وتبرع سيادته بمبلغ ( 5 ) مليون جنيه دعما وتقديرا للعمل الجليل الذي يعكس قيم وأعراف الشرطة وسعيها لتعزيز معانى الإيثار والتراحم وتوثيق صلاتها مع المجتمع كما قام سيادته بزيارة المتجر السلعي للقوة ووقف على الخدمات التى يقدمها للقوة لتخفيف أعباء المعيشة ورفعها عن كاهلهم وذلك من خلال التنوير الذى قدمه المقدم ابوبكر عثمان المشرف على المجمع وعلى ضوء ذلك تبرع سيادته بدعم المتجر بملغ (10) مليون جنيه وتفقد سيادته من خلال الزيارة المستوصف الطبى لقيادة قوات الإحتياطي المركزى ووقف على سير العمل به تحت إشراف العقيد طارق والرائد عوض عبدالله محمد وشدد على إكمال النواقص وحصر الإحتياجات ورفعها بأسرع وقت لتوفيرها ليباشر المستوصف عمله فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للقوة والمواطنين بالمجتمع المحيط .

المكتب الصحفي للشرطة