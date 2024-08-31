طالبة كويتية تصرف 65 ألف دولار على مسابقات “تيك توك” وهذه ردة فعل والدتها

لجأت عائلة كويتية إلى هيئة حكومية مختصة بالجرائم الإلكترونية لطلب المساعدة في إقناع ابنتهم بالتوقف عن إنفاق مبالغ كبيرة من المال على تطبيق “تيك توك”، حيث تجاوزت مصروفاتها 20 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 65 ألف دولار.

وكشف مسؤول في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الكويت عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الإدارة استعانت بخبراء نفسيين للتعامل مع هذه القضية.

وأشار عمار الصراف، رئيس قسم الخدمات المساندة في الإدارة، إلى أن والدة الفتاة لجأت إلى الإدارة بعد أن عجزت عن منع ابنتها من الاستمرار في الإنفاق بسخاء على تطبيق “تيك توك”، حيث أنفقت مبالغ كبيرة على المسابقات والدعم في التطبيق، وفقًا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية.

وقال الصراف، في حديث تلفزيوني مع قناة “الأخبار” الرسمية، إن المتخصصين النفسيين في الإدارة، لجأوا إلى توضيح خطأ تصرف الفتاة لإقناعها بالتوقف عن سلوك الإنفاق في التطبيق الشهير بجمع الأموال من المتابعين.

وأشار الصراف إلى إن هناك مواسم للنصب والاحتيال، منها على سبيل المثال موعد احتياج المواطنين الكويتيين لجلب العمالة المنزلية من الخارج، حيث تكثر عمليات الانتحال والنصب باسم شركة الدرة.

وأوضح أن الدعايات الإعلانية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي تعد المصدر الرئيسي للنصب في الكويت، وأن الإلمام بقانون الجرائم الإلكترونية سبيل لضمان واحترام حق الفرد والآخرين.

وكشف أن المحتالين يحصلون على أرقام الهواتف من المواقع الاحتيالية عن طريق خدمة المصادقة، حيث يقومون بشراء خطوط هواتف على بيانات واسم الشخص، مؤكدا أن المحتالين لا يلجؤون إلى طلب كود، ويكتفون فقط بخدمة المصادقة لسرقة الأموال.

الشرق القطرية