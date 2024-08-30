وزير الداخلية المكلف يصل دلتا طوكر متفقدا المتأثرين بالسيول والفيضانات بالمنطقة – صور

تفقد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الجمعة دلتا طوكر متفقدا أحوال وأوضاع المواطنين المتأثرين بالسيول والأمطار رفقة الفريق ركن مصطفى محمد نور والى ولاية البحرالأحمر المكلف.

وأوضح وزير الداخلية المكلف خلال مخاطبته مواطنى المنطقة أن منطقة طوكر تعتبر ذات أرث تاريخى قديم وشهدت قيام أول مشروع زراعى بأسس حديثة ومتطورة مبينا أن الكارثة التى شهدتها المنطقة تتطلب تكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف أثارها وتبعاتها الإجتماعية والنفسية مشيرا الى ان المجلس القومى للدفاع المدنى سيقوم من خلال مكوناته من الأجهزة والمؤسسات المختلفة ذات الصلة من توفير الدعم اللازم والإحتياجات الضرورية لمواطنى المنطقة الذين تضرروا من أحداث السيول والأمطار التى إجتاحت المنطقة مؤخرا وأكد سيادته بإنفاذ الخطط الخاصة بتوفير معينات الإيواء لكافة المناطق المنكوبة والمتضررة بهذه الأحداث بولايات الشمالية ونهرالنيل وكسلا والبحرالأحمر والنيل الأبيض وذلك فى أعقاب إزدياد معدلات الأمطار التى فاقت التوقعات الطبيعية بتلك الولايات مبينا أن دلتا طوكر ستشهد معالجات جزرية تستهدف تجنب مثل هذه النتائج والأضرار الكارثية على المواطنين ووجه السيد وزير الداخلية بوضع تصور لإنشاء وحدة متكاملة للدفاع المدنى بدلتا طوكر.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن القافلة قدمت دعما مقدرا من المساعدات الإنسانية للمتضررين شملت مواد إيواء ومواد غذائية وأدوية كما باشرت الجهات المختصة أعمالها لفتح فتح الطريق .

المكتب الصحفي للشرطة