سياسية
شبكة أطباء السودان: نشعر ببالغ الأسف لاستمرار الدعم السريع احتجاز شاحنتين من الأدوية والمعينات الطبية
قال شبكة أطباء السودان بأننا نشعر ببالغ الأسف لاستمرار الدعم السريع احتجاز شاحنتين من الأدوية والمعينات الطبية كانت في طريقها إلى معسكر زمزم بولاية شمال دارفور رغم تعهداته بعدم المساس بالمساعدات والإغاثات الإنسانية للمنظمات الأممية.
الجزيرة – السودان
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