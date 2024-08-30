هذا ما هددنا به (سلك): 16 دانة على الأحياء السكنية والمواطنين فى كررى وشمال امدرمان:

استمرت مليشيا الدعم السريع في تنفيذ تهديدات قيادات تقدم ، وقصفت احياء منطقة كرري وشمال امدرمان مع صلاة الجمعة حيث سقطت 4 دانات على الحارات الغربية للثورة و 5 دانات فى الثورة الحارة 13 والتاسعة ودانات اخرى على الريف الشمالي وخاصة الجزيرة اسلانج وغرب منطقة النوبة..

هذا سلوك ارهابي منهجي مقصود وهدفه المواطن قتلا وتخويفا وتهجيرا..

حفظ الله البلاد والعباد..

ابراهيم الصديق على