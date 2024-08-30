وزير الخارجية يهنيء وزير خارجية إيران بمناسبة تعيينه في منصبه

بعث السيد السفير حسين عوض علي وزير الخارجية السوداني المكلف اليوم برسالة تهنئة للسيد عباس عراقجي وزير الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية، بمناسبة تعيينه في منصبه. وعبر الوزير عن تمنياته للسيد عراقجي بالتوفيق والنجاح في مهمته في قيادة الدبلوماسية الإيرانية. وأشاد وزيرالخارجية في رسالته بالروابط الأخوية وعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين، مجددا الحرص على تطويرها لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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