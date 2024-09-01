أكثر من 30 ألف أسرة متضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان

أكثر من 30 ألف أسرة متضررة جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد..

ومجموعات شبابية في مروي شرق شمالي السودان تغلق طريق كريمة ناوا وتطالب السلطات بسرعة تصريف كميات هائلة من مياه السيول محتبسة منذ أيام تهدد المدينة بالغرق. تعرف على بعض التفاصيل:

الجزيرة – السودان