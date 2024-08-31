من راهنوا على حميدتي، عليهم بالذهاب إلى مناطق سيطرة الدعم ففيها كراسي ومناصب

قحت وسليمان صندل والطاهر حجر وغيرهم راهنوا على اللحظي، تحالف مع الدعم السريع يعطيهم مناصب وكراسي، دون مراعاة للمستقبل وخطورة الميليشيا على السودان ، مناوي وجبريل راهنوا على الإستراتيجي وعرفوا انو أي تحالف مع الدعم السريع بنتهي من وجودهم ووجود مجتمعاتهم في المستقبل،

كلمة السر كلها في المستقبل. أغبياء قحت برددوا في أسطوانة الكيزان بدون وعي بتهديد الميلشيا في المستقبل ، الكيزان ديل على الأقل خلقوا فضاء سياسي يمكن أن تشتغل فيه وممكن تحيدهم بعمل جماهيري انتخابات أو احتجاجات وغيرها ،

أما الميليشيا الأسرية دي لو حكمت مائة سنة ما بتخرج ليك من السلطة. التحية لكل شخص راهن على المستقبل واتخذ قرار لصالح مجتمعه ووجوده ، أما من راهنوا على حميدتي، أنصحهم بالذهاب إلى مناطق سيطرة الدعم ففيها كراسي ومناصب .

#السودان

حسبو البيلي

