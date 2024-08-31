شاهد بالفيديو.. الناشطة الشهيرة ماما كوكي تشن هجوماً عنيفاً على عروس السوشيال ميديا الضجة ثريا عبد القادر: (سنفورة وفرحانة وبركة الفكيتي البورة)

شنت الناشطة السودانية الشهيرة كوثر عبد الله, هجوماً عنيفاً على عروس السوشيال ميديا الضجة ثريا عبد القادر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد خرجت الناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي” في بث مباشر على حسابها المتابع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وردت الناشطة على تعليق لخبيرة التجميل ثريا عبد القادر, والتي كانت قد أشعلت مواقع التواصل بحفل زفافها الذي تم مؤخراً.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد وصفت ماما كوكي, ثريا عبد القادر بالسنفورة والفرحانة وقالت: (بركة الفكيتي بورتك وبقيتي تسلي لسانك في الناس).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين