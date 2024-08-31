شاهد بالصورة.. الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء تثير ضجة إسفيرية واسعة بلقطة رومانسية وهي في أحضان زوجها الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صورة أثارت ضجة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت الصورة الممثلة ونجمة السوشيال ميديا الحسناء أمول المنير, في لقطة رومانسية مع زوجها.

وظهرت أمول المنير, وهي في أحضان زوجها الحرس الشخصي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أشارت معلقون أن الصورة قديمة وأن أمول, انفصلت عن زوجها الشهير باسم “عجال لاقن” بعد بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع, بينما نفى البعض خبر طلاقهما.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين