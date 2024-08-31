شاهد بالفيديو.. الفنانة “مونيكا” ترد بقوة على الشيخ أنس: (مالك ومال صدري وأباطي.. أنا ما زي النسوان البتشحدوهم في الخاص وعندي 3 جنسيات ممكن أوديك حتة ما تعرف تمشيها)

دخلت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, في ملاسنات حادة مع شيخ مثير للجدل ينشط على تطبيق “تيك توك” معروف باسم شيخ أنس.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن شيخ أنس, كان قد وجه انتقادات حادة للمطربة والممثلة المعروفة بسبب ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي وضفه بالفاضح.

وردت المطربة على الشيخ وطالبته بعدم ذكر اسمها أو نشر أي صورة لها وتوعدته قائلة: (أنا عندي 3 جنسيات ممكن أوديك حتة ما تعرف تمشيها).

واتهمت مونيكا, الشيخ وأمثاله على حد تعبيرها بملاحقة النساء في الخاص, وقالت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (مالك ومال صدري وأباطي.. أنا ما زي النسوان البتشحدوهم في الخاص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين