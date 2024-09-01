والي الشمالية يتفقد المتأثرين بالامطار والسيول في بروس بالدبة

تفقد والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله برفقة عدد من اعضاء حكومته ولجنة امن الولاية , المتضررين بالامطار والسيول بمنطقة بروس بمحلية الدبة.

وأكد والي الشمالية علي ضرورة تخطيط القري بطريقة علمية وهندسية بعيدة عن مجاري السيول.

وأشاد بجهود اللجنة العليا لطوارئ الخريف وغرفة الطوارئ علي مستوي الولاية والمحلية والمنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني ودورهم الكبير في تقديم المساعدات الانسانية والوقوف بجانب المتأثرين وتخفيف حجم المعاناة عنهم .

من جهته شكر المدير التنفيذي لمحلية الدبة الاستاذ محمد صابر محمد أحمد حكومة الولاية والمنظمات واللجنة التسييرية بمنطقة بروس علي جهودهم وتدخلهم العاجل في تخفيف حجم الأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول وأكد أن عدد المنازل التي تضررت كليا يبلغ عددها 100 منزل.