سياسية
انهيار كلي لعدد ٩٢٠ منزلا جراء الأمطار والسيول بالقولد
شهدت محلية القولد مساء الاثنين ٨/٢٦ ، وامتدت الى فجر الثلاثاء ٢٠٢٤/٨/٢٧م ، عاصفة ترابية ورياح قوية وأمطار غزيرة وسيول جارفة ادت إلى خسائر كبيره في الممتلكات والمنازل والمؤسسات التعليمية والصحية .
حسب الاحصائيات الأولية وصل عدد الضرر الكلي للمنازل حوالي (٩٢٠) منزلا ، والضرر الجزئي حوالي (٢،٨٧٦) منزلا بقرى المحلية المختلفة وحدة القولد ودنقلا العجوز . وايضا سقوط حوالي (١٨) عمود كهرباء ضغط منخفض ، وحريق عدد (٧٩) موتور ري زراعي في المترات ، وتلف اسلاك احد المشاريع بالمحلية ، وانهيار كلي لمدرسة وجزئي لعدد (٢٢) مدرسة.
تعتبر هذه الاضرار كارثية على مواطني محلية القولد ، نسبة للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدد من قرى وحدة دنقلا العجوز ، ووحدة القولد التي احدثت ضررا أدى إلى انهيار مئات المنازل انهيارا كليا و جزئيا لعدد كبير جدا من المنازل . ولازالت الانهيارات متواصلة ، وذلك لكميات المياه الكبيره داخل الأحياء.
حيث تطلب ذلك خروج المواطنين من المنازل حفاظا على ارواحهم. وقد تعرض عدد من المواطنين لاصابات نتيجة لانهيار المنازل ، ولدغات العقارب وتسبب هذا الوضع في خروج مئات الأسر الى العراء وهم في حوجة ماسة للأعانة العاجلة ، ( مواد إيواء، وتنقية المياه ، مواد غذائية ، ادوية طوارئ وامصال ) .
واعلن المدير التنفيذي لمحلية القولد عبدالمجيد دهب لسونا ان الأضرار كبيره ، حيث فقد عدد من المواطنين ممتلكاتهم جراء السيول والامطار التي ضربت المحلية. ودعاالمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل لاعانة الأسر المتضررة . وناشد المواطنين الإبتعاد عن السكن في مجاري السيول ، العمل على فتح المصارف وتصريف المياه من سقوفات المنازل.
وأكد ان الغرفة تدخلت واستجلبت آليات لترميم السدود الواقية لعدد من المناطق من السيول . وايضا دعم المناطق الأكثر تضررا بعدد من جوالات الخيش ، وايضا حفر المجاري لتصريف مياه الأمطار من أحياء المدينة عبر مجرى السيل إلى النيل . واضاف ان غرفة الطوارئ تعمل على رأس كل ثانية لحصر الخسائر في مختلف الأحياء. وهي في حالة انعقاد دائم وزيارات ميدانية للمناطق الأكثر تضررا.
سونا
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