انهيار كلي لعدد ٩٢٠ منزلا جراء الأمطار والسيول بالقولد

شهدت محلية القولد مساء الاثنين ٨/٢٦ ، وامتدت الى فجر الثلاثاء ٢٠٢٤/٨/٢٧م ، عاصفة ترابية ورياح قوية وأمطار غزيرة وسيول جارفة ادت إلى خسائر كبيره في الممتلكات والمنازل والمؤسسات التعليمية والصحية .

حسب الاحصائيات الأولية وصل عدد الضرر الكلي للمنازل حوالي (٩٢٠) منزلا ، والضرر الجزئي حوالي (٢،٨٧٦) منزلا بقرى المحلية المختلفة وحدة القولد ودنقلا العجوز . وايضا سقوط حوالي (١٨) عمود كهرباء ضغط منخفض ، وحريق عدد (٧٩) موتور ري زراعي في المترات ، وتلف اسلاك احد المشاريع بالمحلية ، وانهيار كلي لمدرسة وجزئي لعدد (٢٢) مدرسة.

تعتبر هذه الاضرار كارثية على مواطني محلية القولد ، نسبة للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت عدد من قرى وحدة دنقلا العجوز ، ووحدة القولد التي احدثت ضررا أدى إلى انهيار مئات المنازل انهيارا كليا و جزئيا لعدد كبير جدا من المنازل . ولازالت الانهيارات متواصلة ، وذلك لكميات المياه الكبيره داخل الأحياء.

حيث تطلب ذلك خروج المواطنين من المنازل حفاظا على ارواحهم. وقد تعرض عدد من المواطنين لاصابات نتيجة لانهيار المنازل ، ولدغات العقارب وتسبب هذا الوضع في خروج مئات الأسر الى العراء وهم في حوجة ماسة للأعانة العاجلة ، ( مواد إيواء، وتنقية المياه ، مواد غذائية ، ادوية طوارئ وامصال ) .

واعلن المدير التنفيذي لمحلية القولد عبدالمجيد دهب لسونا ان الأضرار كبيره ، حيث فقد عدد من المواطنين ممتلكاتهم جراء السيول والامطار التي ضربت المحلية. ودعاالمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل لاعانة الأسر المتضررة . وناشد المواطنين الإبتعاد عن السكن في مجاري السيول ، العمل على فتح المصارف وتصريف المياه من سقوفات المنازل.